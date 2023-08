Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema não voltarão a disputar a Champions League, pelo menos por enquanto. O planejamento da Arábia Saudita de incluir o campeão da Saudi Pro League na disputa do principal continental europeu foi rechaçado pelo presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. A ideia seria realizar uma parceria com a entidade do Velho Continente, mas não deve haver futuro devido à recusa do chefe esloveno.