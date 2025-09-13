menu hamburguer
Futebol Internacional

Uefa muda regulamento da Champions League para esta temporada

Mudança na regra visa proteger clubes de eventuais baixas por lesão

Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/09/2025
16:09
  • Matéria
  • Mais Notícias

Às vésperas do início da fase de liga da Champions League, a Uefa aprovou nova regra para esta temporada da competição. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Executivo da Uefa, realizada em Tirana, na Albânia, na última sexta-feira (12).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A principal mudança é a possibilidade de substituição temporária de um jogador que sofra uma lesão grave ou prolongada durante a fase de grupos da Champions League, que agora se chama “fase de liga”.

Marquinhos levanta a taça da Champions League pelo PSG
Jogadores do PSG comemoram título da Champions League. Foto: (Marco Bertorello / AFP)

A medida foi criada para proteger clubes que perderem jogadores importantes logo no início da Champions. Até a edição passada, não havia possibilidade de substituição até as fases eliminatórias. A substituição é restrita a um único jogador por time nesta situação específica.

➡️Uefa define local e estádio da final da Champions League de 2027

Casos recentes de lesões reforçaram a necessidade dessa mudança. Jogadores como Dani Carvajal (Real Madrid) e Rodri (Manchester City), que ficaram fora por semanas e não puderam ser substituídos na lista da Champions.

— O motivo desse ajuste é garantir que as listas de convocados não sejam reduzidas injustamente e que os jogadores sejam protegidos de pressão adicional de carga de trabalho. — disse a Uefa ao explicar a mudança na regra.

O que vem por aí na Champions League?

A Champions League retorna na próxima terça-feira (16) após a pausa da Data Fifa. O primeiro dia da rodada inaugural da fase de liga conta com partidas como Athletic Bilbao e Arsenal; Real Madrid e Olympique de Marseille; e Juventus e Borussia Dortmund


