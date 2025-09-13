Às vésperas do início da fase de liga da Champions League, a Uefa aprovou nova regra para esta temporada da competição. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê Executivo da Uefa, realizada em Tirana, na Albânia, na última sexta-feira (12).

A principal mudança é a possibilidade de substituição temporária de um jogador que sofra uma lesão grave ou prolongada durante a fase de grupos da Champions League, que agora se chama “fase de liga”.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League. Foto: (Marco Bertorello / AFP)

A medida foi criada para proteger clubes que perderem jogadores importantes logo no início da Champions. Até a edição passada, não havia possibilidade de substituição até as fases eliminatórias. A substituição é restrita a um único jogador por time nesta situação específica.

Casos recentes de lesões reforçaram a necessidade dessa mudança. Jogadores como Dani Carvajal (Real Madrid) e Rodri (Manchester City), que ficaram fora por semanas e não puderam ser substituídos na lista da Champions.

— O motivo desse ajuste é garantir que as listas de convocados não sejam reduzidas injustamente e que os jogadores sejam protegidos de pressão adicional de carga de trabalho. — disse a Uefa ao explicar a mudança na regra.

O que vem por aí na Champions League?

A Champions League retorna na próxima terça-feira (16) após a pausa da Data Fifa. O primeiro dia da rodada inaugural da fase de liga conta com partidas como Athletic Bilbao e Arsenal; Real Madrid e Olympique de Marseille; e Juventus e Borussia Dortmund



