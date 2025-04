Uefa bate o martelo sobre times russos na Champions, diz jornal

Nesta quinta-feira (3), acontecerá o Congresso da Uefa em Belgrado. Um dos temas de destaque na conferência, é a readmissão da Rússia na entidade máxima do futebol europeu, em caso de uma garantia de cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. No entanto, segundo o jornal espanhol "AS", a Uefa não cogita a possibilidade.

Segundo o diário AS, a possibilidade do retorno da seleção da Rússia, bem como os clubes russos, à Uefa, não estão sendo cogitados. Deste modo, equipes como Zenit, CSKA Moscou e Dínamo Moscou permanecem fora de competições como Champions, Europa e Conference League. Além disso, a seleção da Rússia também fica de fora de torneios internacionais, como Eurocopa e Nations League.

Porém, mesmo estando fora das conversas de um retorno a Uefa, o presidente da federação russa, também presidente da Gazprom, antiga patrocinadora da Champions League, Alexander Dyukov, permanece no Comitê Executivo da entidade máxima.

- A verdade é que a situação que levou à suspensão dos times russos não mudou. A Rússia continua sua guerra contra a Ucrânia sem trégua, violando o direito internacional - declarou o presidente da Associação Alemã de Futebol, Bernd Neuendorf, antes do Congresso da UEFA.

Relembre a exclusão da Rússia da Uefa

Após mais de um ano desde o início da guerra na Ucrânia, a Rússia ainda continua enfrentando sanções no cenário esportivo. Desde o começo do conflito, o país foi banido de todas as competições internacionais, ao nível de clubes e seleções.

A principal medida foi a exclusão dos clubes russos das competições europeias para a temporada 2022-2023, incluindo a Champions, Europa e Conference League. Com isso, equipes como o Zenit, campeão russo, ficaram fora da fase de grupos da Liga dos Campeões, como seria seu direito.

Outro ponto importante foi a exclusão da seleção russa da Nations League, onde foi automaticamente rebaixada da Liga B para a Liga C. A Rússia também foi excluída da Eurocopa feminina de 2022, que seria realizada na Inglaterra, com Portugal assumindo sua vaga. Além disso, a seleção feminina russa ficou fora das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023.

Por fim, a candidatura da Rússia para sediar a Eurocopa de 2028 ou 2032 foi rejeitada pela Uefa, que a considerou "não elegível".