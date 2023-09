Desde que o craque argentino chegou ao Inter Miami, a equipe não sabe o que é perder. Foram 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates. Agora, o desafio é manter a sequência para continuar sonhando com uma vaga nos playoffs. O time ocupa a 14ª posição, com 25 pontos, 15 a menos que sétimo colocado, o último a garantir a classificação direta.