Governo já derrubou quase 23 mil sites ilegais de apostas, diz secretaria

Durante o 2º Fórum "Consciência e Proteção dos Apostadores de Jogos On-line", promovido pela Galerabet nesta quinta-feira (30), em São Paulo, a secretária adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), Daniele Cardoso, revelou que quase 23 mil sites de apostas clandestinos já foram derrubados em parceria com a "Anatel". O Lance! Biz conta como foi o evento.

A ação faz parte do esforço do governo para coibir o avanço das "bets" ilegais e fortalecer o mercado regulado de apostas no país.

Segundo Daniele, o monitoramento das casas de apostas é feito por meio de acordos de cooperação técnica com a Anatel e o Conar, além de denúncias recebidas diretamente pela SPA. Ainda de acordo com a secretária novas normas para o setor financeiro, que impedem empresas de pagamento e instituições financeiras de viabilizar transações para plataformas não autorizadas.

A medida foi reforçada pela Portaria SPA/MF nº 566, publicada em 2025, que obriga bancos e intermediadores de pagamento a monitorar e reportar atividades suspeitas ao Banco Central, Polícia Federal e Receita Federal.

- Estamos fechando o cerco para evitar a criação de novas bets ilegais - afirmou Daniele

Evento da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda revela que já derrubou mais de 23 mil sites clandestinos de apostas (Foto: Divulgação)

Outro tema abordado e debatido pelo fórum foi a saúde mental dos jogadores, e a Secretária anunciou que o Governo deve lançar, em breve, uma plataforma nacional de autoexclusão de sites com jogos de azar. Durante o evento, representantes do setor e autoridades destacaram a importância da regulação e do jogo responsável. O CEO da Galerabet, Marcos Sabiá, defendeu o fortalecimento da indústria legalizada, ressaltando que o setor já movimenta bilhões em impostos e gera centenas de milhares de empregos, além de buscar consolidar uma imagem ética e transparente.

