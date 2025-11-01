menu hamburguer
Lance! Biz

Governo já derrubou quase 23 mil sites ilegais de apostas, diz secretaria

Diversos pontos são analisados para derrubar uma casa de apostas

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Dia 01/11/2025
08:00
Evento da SPA. (Foto: Divulgação)
imagem cameraEvento da SPA. (Foto: Divulgação)
Durante o 2º Fórum "Consciência e Proteção dos Apostadores de Jogos On-line", promovido pela Galerabet nesta quinta-feira (30), em São Paulo, a secretária adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), Daniele Cardoso, revelou que quase 23 mil sites de apostas clandestinos já foram derrubados em parceria com a "Anatel". O Lance! Biz conta como foi o evento.

A ação faz parte do esforço do governo para coibir o avanço das "bets" ilegais e fortalecer o mercado regulado de apostas no país.

Segundo Daniele, o monitoramento das casas de apostas é feito por meio de acordos de cooperação técnica com a Anatel e o Conar, além de denúncias recebidas diretamente pela SPA. Ainda de acordo com a secretária novas normas para o setor financeiro, que impedem empresas de pagamento e instituições financeiras de viabilizar transações para plataformas não autorizadas.

A medida foi reforçada pela Portaria SPA/MF nº 566, publicada em 2025, que obriga bancos e intermediadores de pagamento a monitorar e reportar atividades suspeitas ao Banco Central, Polícia Federal e Receita Federal.

- Estamos fechando o cerco para evitar a criação de novas bets ilegais - afirmou Daniele

Evento da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda revela que já derrubou mais de 23 mil sites clandestinos de apostas (Foto: Divulgação)
Evento da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda revela que já derrubou mais de 23 mil sites clandestinos de apostas (Foto: Divulgação)

Outro tema abordado e debatido pelo fórum foi a saúde mental dos jogadores, e a Secretária anunciou que o Governo deve lançar, em breve, uma plataforma nacional de autoexclusão de sites com jogos de azar. Durante o evento, representantes do setor e autoridades destacaram a importância da regulação e do jogo responsável. O CEO da Galerabet, Marcos Sabiá, defendeu o fortalecimento da indústria legalizada, ressaltando que o setor já movimenta bilhões em impostos e gera centenas de milhares de empregos, além de buscar consolidar uma imagem ética e transparente.

