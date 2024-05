Tuchel revela não saber como parar Vinícius Júnior na Champions League: ‘Muitos tentam e não conseguem’

Tuchel prevê dificuldades em parar jogadas de Vini Jr, na Champions League (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 15:26 • Madri (ESP)

Real Madrid e Bayern de Munique promovem, nesta quarta-feira (7), um dos maiores jogos da temporada, com a segunda partida da semifinal da Champions League. Com empate no placar agregado, uma vitória classifica uma das equipes, cotadas como principais ao título.

Em entrevista coletiva às vésperas da disputa, Thomas Tuchel, treinador do clube alemão, respondeu sobre a dificuldade de enfrentar e anular Vinícius Júnior.

- É difícil, muitos tentam e não conseguem. Não dá para parar todos os passes, tem o Kroos, Valverde… Eles podem vir de qualquer lugar. Vini pode receber longo, pode driblar, pode aparecer na área. Pode ser feito melhor do que a primeira partida? Sim, e vamos tentar. Uma parte importante é aceitar que nem tudo será perfeito para nós. Você tem que ter a mentalidade certa - destacou.

O primeiro duelo entre os alemães e espanhóis terminou empatado em 2 a 2, em Munique. Desta vez, a disputa será na Espanha e, em caso de mais um empate, a decisão será nos pênaltis.

- A chave pode estar no ritmo, haverá fases, não creio que haverá uma equipe dominando o tempo todo. Precisamos das fases para recuperar e machucar o adversário quando ele tiver a bola, mas também temos que garantir as transições do Real Madrid. E a teoria é uma coisa e aplicá-la em campo é outra. Temos que apoiar os jogadores, colocá-los na melhor posição, não só os onze titulares. O Madrid joga em casa, e quem vencer estará em Wembley - disse.

