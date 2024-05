Neuer rasga elogios a Bellingham e aponta caminho para ser melhor jogador do mundo: ‘Ele faz a diferença’

Neuer esteve presente na coletiva de imprensa às vésperas do duelo com Real Madrid (THOMAS COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 15:00 • Madri (ESP)

Velhos conhecidos, Bellingham e Bayern de Munique se reencontram, mais uma vez, após a saída do meio-campista do Borussia Dortmund. Agora no Real Madrid, o inglês entra em campo pela semifinal da Champions League em busca do primeiro título continental.

Em entrevista coletiva às vésperas do duelo, o capitão e goleiro alemão, Manuel Neuer, rasgou elogios ao jogador, relembrando a época de Bundesliga e classificando Bellingham como um dos principais concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo na atual temporada.

- Claro que ele é candidato à Bola de Ouro, se você for até o fim em todas as competições como ele, você é candidato. Também depende da Eurocopa. Na Bundesliga, conhecemos as suas qualidades, e a sua transferência para o Real Madrid fez sentido. Aqui (Real Madrid) ele se sentiu uma bomba, joga numa posição mais ofensiva que em Dortmund, mas ninguém esperava que ele marcasse tantos gols e fosse tão importante para o ataque merengue. Todos os jogadores do Bayern o viram e sabem que ele faz a diferença - disse.

O primeiro duelo entre as equipes terminou empatado em 2 a 2, na Alemanha. Agora, na Espanha, no Santiago Bernabéu, o Bayern de Munique terá o difícil desafio de enfrentar os maiores vencedores da competição. Neuer classificou dois dos 11 jogadores como os mais perigosos para o confronto.

- É difícil nomear um jogador. O Real Madrid, com a sua história, tem muitos atacantes e meio-campistas, como Jude Bellingham e Vinícius Júnior, com excelente desempenho na primeira partida. Muitos podem fazer a diferença - destacou.

O jogo de volta será realizado nesta quarta-feira (8), a partir das 16h (de Brasília). Com empate em 2 a 2, uma vitória simples classifica uma das equipes à final. Em caso de placar agregado em igualdade, a disputa vai às penalidades.

