Antes de decisão na Champions, Ancelotti confirma ausência de estrela no time titular do Real Madrid

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 14:21 • Madrid (ESP)

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, confirmou a ausência de um jogador importante entre o onze titular do time espanhol para o confronto contra o Bayern de Munique, pela semifinal da Champions League. Recuperado de lesão no joelho, Thibaut Courtois foi titular no último compromisso dos Blancos, diante do Cádiz, mas ficará no banco pela partida decisiva. Lunin, que se afirmou na posição com as recentes lesões do titular, será titular na partida.

A informação foi confirmada pelo técnico em entrevista coletiva. Confira:

- Sim, Lunin jogará. O plano para um jogador que retorna após uma lesão tão grave não muda devido a uma situação.

Ancelotti em coletiva antes de jogo pela Champions League. (MICHAELA STACHE / AFP)

Sobre a última partida de Courtois, pelo Campeonato Espanhol, o treinador italiano despejou elogios, mas reforçou a necessidade de seguir o plano de recuperação dos atletas.

- Thibault retornou aos gramados e foi muito bem, mas ainda precisará trabalhar muito para retornar ao seu melhor nível.

O belga, que veste a camisa do Real Madrid desde a temporada 18/19, atuou em apenas um jogo oficial nesta temporada. Courtois tem sofrido com lesões graves no joelho desde 22/23: a última foi um rompimento de menisco interno do joelho direito. Anteriormente, o goleiro tinha machucado o joelho esquerdo e ficou sete meses longe dos gramados.

Enquanto o camisa um esteve fora, Lunin deu conta do recado e foi decisivo para alguns resultado importantes do Real Madrid, como o triunfo fora de casa contra o RB Leipzig, nas oitavas de final da Champions League. Com confiança, o ainda jovem goleiro ganhou a confiança de Ancelotti mesmo após o retorno de um dos pilares da posição.

Lunin em ação pelo Real Madrid. (Foto: Divulgação)

O Real Madrid encara o Bayern de Munique nesta quarta (8), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Após empate na Alemanha, basta uma simples vitória em casa para os Blancos garantirem vaga na final em Wembley.

