Tuchel rasga o verbo contra a arbitragem por pênalti não marcado para o Bayern de Munique; veja a jogada

Escrito por Lance! • Publicada em 09/04/2024 - 19:54 • Londres (ING)

O técnico Thomas Tuchel, do Bayern de Munique, detonou a arbitragem do empate por 2 a 2 diante do Arsenal, e exigiu um pênalti em lance curioso, protagonizado pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Na jogada, o goleiro Raya rola a bola para Gabriel em cobrança de tiro de meta. O brasileiro, no entanto, pega a bola com a mão e a posiciona novamente, para cobrar o tiro de meta novamente. Veja o lance no vídeo abaixo.

- O árbitro cometeu um grande erro. Houve um pênalti por bola na mão. Foi uma situação maluca: eles colocaram a bola no chão, o árbitro apita e o zagueiro pega a bola na mão - analisou Thomas Tuchel sobre o lance.

Tuchel ainda revelou a suposta explicação do árbitro para a não marcação da penalidade. Segundo o treinador, a fala do árbitro deixou o time do Bayern de Munique irritado durante a partida.

- O que nos deixou realmente irritados foi a explicação em campo. Ele disse nos disse que foi um “erro infantil” e que não dará pênalti por desses nas quartas de final da Champions League - contou o alemão.

- É uma explicação horrível. Erro infantil, erro de adulto, tanto faz. Ficamos com raiva porque foi uma grande decisão contra o nosso time - concluiu o técnico.

Harry Kane comemora gol que colocou o Bayern de Munique na frente do Arsenal durante o jogo (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)

O jogo de volta entre Arsenal e Bayern de Munique está marcado para o dia 17 (quarta-feira), às 16h (hora de Brasília), na Allianz Arena. O vencedor do duelo avança para as semifinais da Champions League. Novo empate entre as equipes leva a decisão da vaga para a prorrogação e, persistindo o empate, disputa de pênaltis.