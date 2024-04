Gabriel Jesus faz jogadaça e deixa Arsenal vivo diante do Bayern de Munique pela Champions League

Trossard (direita) comemora o segundo gol do Arsenal, que empatou o jogaço diante do bayern de Munique (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)







Publicada em 09/04/2024 - 18:12 • Londres (ING)

Arsenal e Bayern de Munique empataram por 2 a 2 no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), no jogo de ida das quartas de final da UEFA Champions League. Bukayo Saka e Trossard marcaram para os Gunners, aos 13 do primeiro tempo e aos 31 da segunda etapa; Gnabry e Harry Kane marcaram os gols do clube alemão.

Gabriel Jesus foi o destaque do jogo entre os brasileiros. Isso porque o centroavante, que entrou aos 22 do segundo tempo, fez uma grande no lance do segundo gol do Arsenal, driblando ao menos três defensores em espaço curto, para servir Trossard.

⚽ COMO FOI O JOGO?

O Arsenal se lançou ao ataque desde o início do jogo, impôs o seu estilo de posse e abriu o placar cedo: Ben White pressionou no lado direito do campo de ataque e, ao recuperar a posse, achou Saka no bico da grande área. O atacante puxou para o meio e finalizou colocado com a perna esquerda, no canto de Neuer, para abrir o placar aos 13 minutos de jogo.

A reação do Bayern de Munique, no entanto, não demorou mais que cinco minutos para ter início: aos 18 do primeiro tempo, Gabriel Magalhães foi pressionado e acabou errando um passe em direção ao meio-campo. Goretzka enfiou a bola entre os defensores para Gnabry, que invadiu a área e finalizou na saída de Raya.

Harry Kane marcou o segundo gol do Bayern de Munique diante do Arsenal na Inglaterra (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)

O gol da virada veio aos 32 minutos, também em jogada iniciada por Gnabry, que foi puxado dentro da área e sofreu pênalti. Harry Kane cobrou com muita classe, deslocando o goleiro, e virou o jogo para os alemães.

Na segunda etapa, o Arsenal se lançou ao ataque para pressionar o Bayern em busca do empate, conquistado em grande jogada, no talento de Gabriel Jesus. O atacante limpou o lance com drible curto e serviu Trossard, que finalizou da entrada da área e deu números finais ao jogo.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O Arsenal volta a campo no domingo (14), às 12h30 (hora de Brasília), para enfrentar o West Ham em casa, em jogo válido pela 32ª rodada da Premier League, competição da qual o clube londrino é líder. O Bayern de Munique, por sua vez, volta