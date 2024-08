Courtois, goleiro do Real Madrid, compara Endrick a Hazard

(Foto: THOMAS COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 12:34 • Rio de Janeiro

O goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, elogiou Endrick após a derrota dos Merengues para o Barcelona no El Clásico, por 2 a 1, nos amistosos pré-temporada do último sábado (3). O arqueiro belga comparou o jogador de 17 anos ao compatriota e recém aposentado Eden Hazard, com quem jogou no Chelsea e no clube espanhol.

- Ele não é muito alto, mas tem pernas muito fortes. É um pouco como Eden (Hazard) quando o conheci no Chelsea. Também tinha pernas fortes. Você pode acertá-lo e ele ainda ficará de pé. Endrick também tem muita força no chute. No treinamento, eu o vi chutar forte. – disse Courtois sobre Endrick.

Vale destacar que mais uma vez o atacante Endrick foi titular do time comandado por Carlo Ancelotti. O jovem havia estreado pela equipe espanhola na última quarta-feira (31) diante do Milan, quando atuou por 45 minutos. Desta vez, no entanto, o jogador permaneceu em campo por mais tempo, até os 23 minutos da segunda etapa, e teve atuação apagada.

Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 1, em amistoso de pré-temporada (Foto: Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

- Acima de tudo, acho que ele tem que se acalmar um pouco. Não sei se ele está um pouco nervoso, mas ele vai melhorar cada vez mais. - acrescentou o goleiro, sobre o atacante brasileiro reclamar bastante em alguns lances e ficar estressado demais após jogadas incompletas ou gols perdidos.

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira para encarar o Chelsea em mais um amistoso preparatório para a temporada 2024/25. O time estreia oficialmente na Supercopa da UEFA, contra a Atalanta, no dia 14 de agosto.