Treinador do Barcelona acende alerta sobre temporada: ‘Não é normal’

O Barcelona foi derrotado por 2 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid, em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga. O resultado, frustrante para os comandados de Hansi Flick, custou a liderança da competição, que agora pertence ao time colchonero. Após o jogo, o treinador alemão fez uma análise do resultado e apontou um aspecto que merece atenção da equipe: a falta de resultados em casa.

— O jogo contra o Atlético foi muito bom. Perdemos contra o Las Palmas e o Leganés... mas hoje foi incrível a forma como jogamos. Tivemos oportunidades. Talvez este intervalo chegue na hora certa. Aprecio a forma como jogamos. Mas temos que jogar de forma mais inteligente e aprender com essas coisas. Todos perceberam que perder nove pontos não é normal e temos que trabalhar nisso - alertou o comandante.

Em análise sobre o jogo, o alemão voltou a valorizar a forma com a que o Barcelona impôs o futebol. Apesar da derrota, o time controlou o jogo na maior parte do tempo e acabou sofrendo com escapadas bem-sucedidas do time de Cholo Simeone. O treinador também valorizou as atuações de Pedri, autor do primeiro gol, e Gavi, que contribuiu com uma assistência.

— Acho que fizemos um jogo brilhante. No primeiro tempo tivemos oportunidades. Estou muito orgulhoso. Mas também estou triste com o resultado. O placar mostra que o Atlético é um time experiente. Acho que nosso estilo foi fantástico. Estou triste. Estou feliz pelo Pedri, pelo Gavi... e vamos trabalhar nisso no próximo ano. Não vamos desistir desta pausa, mas vamos voltar fortes. O elenco mostra que pode marcar mais gols.

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a 41 pontos na liderança de La Liga. Do outro lado, o Barcelona estaciona com 38 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Real Madrid, que enfrenta o Sevilla neste domingo (22).

Agora, o futebol espanhol pausa para as festividades de dezembro. No dia 4 de janeiro, o Barcelona retorna a campo para enfrentar o Unión Deportiva Barbastro pela fase de 16 avos de final da Copa do Rei. Do outro lado, no mesmo dia, o Atlético de Madrid encara o Marbella, também pela taça nacional.

