Treinador da Argentina critica realização da Finalíssima contra a Espanha: ‘Não é viável’

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 05:40 • Redação do Lance!

Vencedoras da Copa América e da Eurocopa, Argentina e Espanha disputarão a chamada 'Finalíssima', torneio de uma partida que coloca as duas campeãs continentais frente a frente. A previsão é que o duelo aconteça em 2025, porém, para o treinador da Albiceleste, Lionel Scaloni, o calendário das federações torna a realização do jogo inviável.

Em entrevista coletiva anterior à partida contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o campeão mundial abriu o jogo sobre a expectativa do embate contra a Fúria, que encantou o Velho Continente com a conquista da Euro 2024. A realidade é que o comandante não está nada apreensivo.

-O ano que vem vai ser difícil, principalmente pelas datas, já que eles jogam nas Eliminatórias. Não vejo como viável a menos que procurem uma vaga, mas nesse caso teria que acontecer entre os jogos e não vejo isso. Está muito longe, não tenho isso na cabeça, vamos ver o que acontece - afirmou o treinador da Argentina.

A primeira edição da Finalíssima foi disputada em 2022, e a Argentina é a atual detentora do título. Diante da Itália, os comandados de Scaloni venceram por 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Di María e Dybala. A segunda edição do duelo é vista com expectativa pelo reencontro entre o veterano Lionel Messi e o prodígio Lamine Yamal, dois grandes símbolos de diferentes gerações no futebol espanhol.

A Argentina enfrenta a Colômbia na quarta-feira (10), em partida válida pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Albiceleste chega de vitória por 3 a 0 contra o Chile e ocupa a primeira colocação na tabela. O jogo será disputado no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.