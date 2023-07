A transmissão da Copa do Mundo terá variedade e o público poderá escolher assistir desde a forma gratuita à paga. Depois de transmitir pela primeira vez em 2019, o Grupo Globo promete fazer a maior cobertura da história do Mundial Feminino. Os três jogos da Seleção Brasileira serão televisionados na TV aberta, com possibilidade de até sete partidas, caso chegue à final. Já na TV fechada, o SporTV também vai transmitir, com maior número de jogos.



