Felipe Melo revela hábito inusitado de Buffon, ex-goleiro da Itália

Durante o programa 'Seleção SporTV' desta quinta-feira (17), Felipe Melo revelou histórias inusitadas do seu ex-colega de time - na época a Juventus - durante a concentração para as partidas que iriam disputar. O ex-jogador afirmou que Gianluigi Buffon, goleiro campeão do mundo em 2006 pela Itália, costumava apostar, inclusive em partidas da Série C do Campeonato Brasileiro.

- Eu sei que isso vai dar polêmica, porque vou falar uma coisa que poucos sabem: quando eu jogava na Juventus, a gente ficava concentrado em um hotel em Turim que ficava em um shopping e tinha um cinema. A gente ia para o cinema e o Buffon ficava apostando. Ele ficava no computador dele e me falava: 'Cara, e esse jogo aqui da Série C do Brasil?'. Eu falava: 'Que isso, cara, Série C?'. E ele apostava. Ele ganhou muito dinheiro, mas também perdeu muito. E não era só ele, outros também me perguntavam - revelou o ex-jogador do Fluminense.

Buffon em ação pela Juventus, da Itália (Foto: MARCO BERTORELLO / AFP)

Não é só Buffon ...

O assunto vem à tona após indiciou Bruno Henrique, do Flamengo, ser indiciado pela PF na última terça-feira (5), por supostamente ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos em 2023 para beneficiar cerca de 10 apostadores, entre eles, seus familiares.

Do grupo dos 10 apostadores envolvidas no esquema, a PF definiu que três deles possuem vínculos familiares com Bruno Henrique: o irmão, a cunhada e a prima. O valor somado das apostas feitas pelos pares chegam a 4.967,01 reais. Do valor, R$ 3.324,43 foram apenas de lucro no valor apostado. Já o segundo grupo é composto por seis apostadores entre si.

Veja os valores:

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$ 500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.