Invicto na Premier até aqui, o Tottenham pode terminar a rodada na liderança se o Manchester City tropeçar. Se reformulando após a saída de Harry Kane, o time de Londres quer voltar a jogar a Champions League e, para isso, precisa pontuar o máximo possível desde o iníco do campeonato. O time agora liderado por Son, está buscando se reafirmar no cenário do futebol inglês.