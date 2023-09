Neste sábado (16), às 11h (horário de Brasília), o Tottenham recebe o Sheffield no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em jogo válido pela quinta rodada da Premier League. Os Spurs, mesmo tendo perdido Harry Kane, vivem grande momento e estão na segunda colocação do campeonato, enquanto o Sheffield vem confirmando as expectativas de brigar contra o rebaixamento.