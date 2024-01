Nesta sexta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), o Tottenham enfrenta o Manchester City no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Os Spurs querem se redimir da queda precoce na EFL Cup e já passaram pelo Burnley na fase anterior, enquanto os Citizens atropelaram o modesto Huddersfield Town. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.