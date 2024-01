Número dois do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou, nesta quinta-feira (25), a vaga na decisão do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, e buscará o bicampeonato. A jogadora do Leste Europeu derrotou a americana Coco Gauff, quarta colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, após 1h42min de disputa na quadra central Rod Laver Arena. A vitória foi uma revanche da final do US Open passado, quando a bielorrussa levou a virada da jovem tenista.