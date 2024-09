Tottenham x Arsenal: histórico e retrospecto do clássico do norte de Londres

Foto: AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 05:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Tottenham e Arsenal se enfrentam neste domingo (15), às 10h, em clássico londrino válido pela quarta rodada da Premier League. Rivais ferrenhos, as equipes tem um histórico longo de disputas, tanto dentro quanto fora do campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes já disputaram 195 jogos na história, com o Tottenham vencendo 61, o Arsenal 82 e outros 52 empates. No último encontro, na Premier League da última temporada, vitória dos Gunners por 3 a 2, na casa dos Spurs.

A rivalidade entre Tottenham Hotspur e Arsenal é uma das mais intensas e históricas no futebol inglês, conhecida como o "North London Derby". Essa rivalidade não é apenas uma questão de proximidade geográfica, mas também de um longo histórico de competições e diferenças de identidade entre os dois clubes.

Tottenham Hotspur's Senegalese midfielder #29 Pape Matar Sarr (L) vies with Arsenal's German midfielder #29 Kai Havertz (C) during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on September 24, 2023. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

A rivalidade começou a ganhar força no início do século 20. O Arsenal, fundado em 1886, mudou-se para o norte de Londres em 1913, estabelecendo-se no bairro de Highbury, uma área próxima do local onde o Tottenham Hotspur já havia sido fundado, em 1882, no bairro de Tottenham. A mudança do Arsenal para o norte de Londres e a construção do novo estádio, o Highbury, intensificaram a rivalidade com o Tottenham, que já considerava a área como sua.

Além da competição em campo, a rivalidade também é alimentada por diferenças culturais e de identidade entre os dois clubes e seus torcedores. O Arsenal, com uma história rica em títulos e sucesso nacional e internacional, é frequentemente associado a uma imagem mais sofisticada. O Tottenham, por outro lado, tem uma base de torcedores que se orgulha de uma identidade mais "popular" e rebelde. Esses aspectos culturais e a percepção pública contribuem para a intensidade da rivalidade.

Tottenham Hotspur's Senegalese midfielder #29 Pape Matar Sarr (R) vies with Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard (C) during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on September 24, 2023. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM x ARSENAL

PREMIER LEAGUE - 4ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Vicario; Porro, Romero, Dragusin e Udogie; Sarr, Bissouma (Bentancur) e Maddison; Kulusevski (Johnson), Son e Odobert.

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Partey, Jorginho e Zinchenko; Saka, Havertz (Gabriel Jesus) e Trossard.