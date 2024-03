Seleção alemã anuncia novo fornecedor e encerra parceria com Adidas após mais de 70 anos

A Federação Alemã de Futebol anunciou, nesta quinta-feira (21), mudança no fornecedor de material esportivo: a Nike passará a vestir todas as categorias da seleção da Alemanha a partir de 2027. O novo acordo encerra a parceria de mais de 70 anos com a Adidas. O contrato com a marca norte-americana vai até 2034. A informação é do UOL.