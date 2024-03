Bukayo Saka (à direita) foi cortado da seleção da Inglaterra e não enfrentará o Brasil em amistoso (Foto: Paul Ellis / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 16:01 • Londres (ING)

O atacante Bukayo Saka, do Arsenal, foi cortado da seleção da Inglaterra graças a uma lesão no joelho. Assim, o jogador não atuará nos amistosos diante do Brasil, no dia 23 (sábado), e da Bélgica, no dia 26 (terça-feira).

O jogador já chegou à equipe lesionado, mas não conseguiu se recuperar a tempo de atuar nesta Data Fifa. Saka já deixou a concentração da seleção e se reapresentará ao Arsenal, onde iniciará o processo de recuperação.

O técnico Gareth Southgate, não convocará substituto para Saka na seleção da Inglaterra.

