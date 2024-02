Em 2022, o Barça tentou fazer com que o meia aceitasse a oferta do Manchester United para ir trabalhar ao lado de seu mentor no Ajax, Erik ten Hag. Mas o jogador recusou, apesar das ameaças do clube espanhol de denunciar o seu contrato, circunstâncias que provocaram a ira do jogador e também de seu representante. O atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, na época, diretor, interviu na situação e resolveu a questão.