👔 JOSÉ MOURINHO: AGENTE LIVRE ▶️ BAYERN DE MUNIQUE

Completando a "dança das cadeiras", José Mourinho é o nome mais quente da "free agency" no momento. Demitido pela Roma de forma questionável após certa instabilidade em resultados no Campeonato Italiano, o português está livre no mercado, e pode assumir qualquer clube. Uma volta ao Manchester United e uma terceira passagem no Chelsea foram ligadas ao treinador nos últimos dias, mas segundo o "Bild", um novo destino está fadado a acontecer.