Japão x Suécia: odds, estatísticas e informações do jogo das quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Japão e Suécia entram em campo para fazer o segundo jogo das quartas de final da Copa do Mundo Feminina. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 4h30, no Eden Park. Na Lance! Betting, a classificação do Japão paga, até o momento, 1.65, e da Suécia está em 2.10.