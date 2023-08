A série de testes promovidas pelo técnico Bruno Lage no empate em 0 a 0 do Botafogo com o Guaraní, do Paraguai, passou por uma prévia de como a equipe lidará com a ausência de Tiquinho Soares. Com o camisa 9 ausente devido a uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo e afastado por cinco semanas, o comandante optou por escalar Júnior Santos mais centralizado diante dos "aborígenes".