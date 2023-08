A parte decisiva para chegar no principal suspeito, de acordo com o Departamento, no entanto, foi a perícia. Os profissionais responsáveis utilizaram todas as imagens obtidas, sincronizaram em termos de horário e avaliaram frame a frame até o momento em que a garrafa de vidro foi arremessada, bateu no portão do tapume de acrílico que dividia o setor das duas torcidas e estourou, tendo os estilhaços atingido Gabriela Anelli. A confirmação, para o DHPP, veio através da utilização de um software profissional que isolou o som das filmagens e fez com que os peritos identificassem o barulho da garrafa quebrando. Para o órgão, a partir dali, não restaram dúvidas sobre a autoria do crime.