Barcelona e Girona se enfrentam neste domingo (30), em jogo válido pela 29ª rodada de La Liga, às 11h15 (de Brasília), no Olímpico Lluis Companys, na Catalunha (ESP). Confira as escalações confirmadas de ambas as equipes.

⚽ ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny, Martín, Cubarsí, Ronald Araújo e Koundé; Pedri, Fermín, Raphinha, Gavi e Lamine Yamal; Robert Lewandowski.

❌ Desfalques: Christensen, Dani Olmo, Casadó, ter Stegen e Bernal (lesionados).

🔴⚪ Girona (Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz)

Gazzaniga, Blind, Krejci II, David Lopez e Martínez; Danjuma, Gutiérrez, Arthur, Herrera e Tsygankov; Miovski.

❌ Desfalques: Abel Ruiz, Jhon Solis e Ivan Martin (lesionados) e van de Beek (suspenso).

Como chegam Barcelona e Girona para o duelo? ⚔️

Após ficar de fora da partida contra o Osasuna pela 28ª rodada da La Liga, devido à insuficiente recuperação após seus compromissos internacionais, Raphinha será titular do Barcelona novamente. O brasileiro participou integralmente do jogo contra a Argentina pela Data Fifa.

O Barça vive grande fase na temporada e vai embalado para o confronto. Os Culés são líderes isolados da liga e estão com retrospecto positivo nas últimas partidas pelo torneio. A última derrota do clube da Catalunha foi no dia 21 de dezembro. Desde lá, foram 19 jogos, com 16 vitórias e três empates. Em La Liga, foram nove partidas e somente um empate.

O Girona, por outro lado, faz temporada muito abaixo em comparação a anterior, ficando na parte de baixo da tabela. O clube ocupa a 13º posição e se encontra mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para competições europeias. As últimas partidas da equipe são um retrato da campanha: três derrotas, três empates e uma vitória nas últimas sete partidas.