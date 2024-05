De volta ao Brasil? Veja o salário de Thiago Alcântara no Liverpool

O valor está muito acima do salário de qualquer jogador do futebol brasileiro. Se quiser atuar no Brasil, portanto, Thiago teria que aceitar uma redução significativa nos ganhos.



⚽ A passagem de Thiago Alcântara no Liverpool



Se entrar em campo no domingo, contra o Wolverhampton, Thiago vai encerrar sua passagem no Liverpool com 99 jogos. Ele marcou três gols e deu seis assistências ao longo das quatro temporadas no clube. Em 2023/24, atuou em apenas um jogo sob o comando de Jürgen Klopp.



Após chegar em alta, vindo do Bayern de Munique, ele não conseguiu repetir o desempenho dos tempos de Alemanha muito por conta de problemas físicos.