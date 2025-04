Torcedores do Sevilla protestam na porta do estádio: ‘sentimento antes do dinheiro’

Antes da derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, torcedores do Sevilla protestaram neste domingo (6), em frente ao Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, contra o conselho de administração e os grandes acionistas do clube.

A fase do Sevilla não é boa. A equipe passa por uma crise institucional com o presidente José María del Nido Carrasco, que é alvo de críticas da torcida e seu pai, José María del Nido Benavente, envolvido em uma série de disputas judiciais e denúncias em sua tentativa de recuperar o cargo de presidente.

Os seguidores nervionenses se reuniram sob o mosaico de Preferência do Sánchez-Pizjuán, carregando cartazes com algumas legendas como: "o sentimento antes do dinheiro", "fora do Sevilla, não te quero mais" e "nossa paixão não é seu negócio", além de muitos cartazes amarelos com as palavras "Junior, vá embora já".

O protesto continuou dentro do estádio e o time colchonero foi recebido com vaias por parte dos torcedores, enquanto o Sevilla foi recebido com fogos de artifício e cantos.

O Sevilla perdeu o confronto por 2 a 1, com gols de Julian Alvarez e Barrios pelo Atlético e Agoumé pela equipe da casa. Com a resultado, o time de Madrid ocupa a terceira posição na tabela e fica sete pontos à frente do quarto colocado, o Athletic Bilbao.

Em 12° lugar, a equipe comandada por García Pimienta perdeu sua terceira partida consecutiva e soma apenas 36 pontos após 30 rodadas.