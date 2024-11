Torcedor do Bayern de Munique morre durante jogo da Champions

Vincent Kompany assumiu o Bayern de Munique no começo desta temporada (Foto: Alexandra Beier/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 09:09 • Munique (ALE)

O duelo entre Bayern de Munique e Benfica, pela Champions League, ficou marcado por uma triste situação. Na tribuna sul da Allianz Arena, um torcedor bávaro passou mal e precisou ser atendido pelos médicos no local em situação de emergência.

Conforme informado pelo clube após o fim do confronto, o aficionado, não identificado ou nomeado, faleceu a caminho do hospital. Houve tentativa de ressuscitá-lo ainda nos arredores do estádio, mas sem sucesso.

Torcedores alemães que estavam localizados no setor onde o incidente ocorreu optaram por não cantar músicas durante a partida, e a quantidade de publicações nas redes sociais. Em nota, o Bayern explicou a situação.

📃 LEIA NOTA DO BAYERN APÓS JOGO DA CHAMPIONS

"No jogo da fase preliminar da Champions League frente ao Benfica, a vitória do Bayern por 1 a 0 foi colocada em segundo plano devido a um triste acontecimento. Uma emergência médica nas arquibancadas da Allianz Arena ofuscou o jogo desde o início. Por consideração, o Südkurve absteve-se do habitual apoio ruidoso da sua equipe, e o clube também reduziu a cobertura deste jogo. Cerca de uma hora após o apito final, os campeões alemães receberam a triste notícia de que o torcedor havia morrido a caminho do hospital. O Bayern está de luto ao lado dos familiares."

FC Bayern in Trauer: Todesfall überschattet 1:0 gegen Lissabon.



Beim Champions League-Vorrundenspiel gegen Benfica Lissabon ist der 1:0-Sieg des FC Bayern aus einem traurigen Anlass in den Hintergrund gerückt. Ein medizinischer Notfall auf der Tribüne der Allianz Arena… pic.twitter.com/t5Pek9O4FC — FC Bayern München (@FCBayern) November 6, 2024

A partida já havia sido atrasada em 15 minutos por conta de complicações no trânsito local, que atrasaram a chegada de boa parte do público às arquibancadas da Allianz Arena. Em campo, os alemães venceram por 1 a 0, com gol de cabeça de Musiala após ajeitada de Harry Kane.