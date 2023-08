- Expressamos nossa profunda preocupação com este incidente. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida durante os tumultos. O GNK Dínamo apresenta as suas sinceras condolências à família do falecido. Mais uma vez, relembramos e convidamos todos os torcedores do Dínamo a não se deslocarem para o jogo na Grécia, tendo em conta que a Uefa, em acordo com a polícia, decidiu que ambos os jogos serão disputados sem torcida visitante.