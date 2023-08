O ex-benfiquista chega à Paris por empréstimo até de um ano com opção de compra, tendo valor estipulado em 70 milhões de euros (cerca de R$375 milhões). Em 2022/23, o jogador se destacou ao participar da Copa do Mundo, no Catar, e ser um dos artilheiros da seleção portuguesa, com três gols, marcados no hat-trick contra a Suíça pelas quartas de final.



