Fulham x Nottingham Forest: onde assistir e horário do amistoso

Fulham e Nottingham Forest se enfrentam em amistoso de pré-temporada, neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Estádio São Luís, em Portugal. O confronto terá transmissão ao vivo por ESPN (TV fechado) e Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

Sem novidades no elenco, o Fulham inicia a preparação visando o início da Premier League, em agosto. O clube sofreu com as saídas de Reiss Nelson, Carlos Vinicius e Willian, mas ainda não repuseram as perdas antes do início dos amistosos.

Ficha do jogo FUL FOR Amistoso Data e Hora Sábado, 26 de julho, às 16h (de Brasília) Local Estádio de São Luís, em Faro (Portugal) Árbitro Onde assistir

Por outro lado, o Nottingham Forest tem a oportunidade de aproveitar o amistoso para observar os brasileiros Igor Jesus e Jair Cunha, que defendiam o Botafogo. Após a grande campanha na última edição da Premier League, o clube também se prepara para a Conference League.

Fulham x Nottingham Forest

Amistoso Internacional — Pré-temporada 2025/26

📆 Data e horário: sábado, 26 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de São Luís, em Faro (Portugal)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Fulham e Nottingham Forest se enfrentam em amistoso de pré-temporada (Foto: Arte/Lance!)

