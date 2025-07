O zagueiro Nogueira comemorou a vitória do Sabha sobre o Petroclub por 2 a 0, na Conference League, fora de casa. O duelo marcou o confronto de ida da segunda eliminatória e colocou a equipe do Azerbaijão em boas condições para avançar de fase.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio durante o primeiro tempo, onde o placar não se movimentou. No entanto, o Sabah conseguiu arrancar a vitória na reta final da segunda etapa com gols de Safranko e Parris aos 37 e 45 minutos, respectivamente.

Um dos pilares defensivos do Sabha, Nogueira comemorou a vitória conquistada na Moldávia visando entrar na Fase de Liga. O brasileiro elogiou o Petroclub, mas ressaltou a importância do resultado após a eliminação na Liga Europa.

- Estamos muito felizes com a vitória e com o rendimento da nossa equipe. Viemos de uma eliminação da Europa League onde tínhamos totais condições de avançar e acabamos saindo nos detalhes, então entramos hoje com todo o foco para fazer uma grande partida. Sabíamos das dificuldades pela qualidade do adversário e por jogar fora de casa, mas conseguimos manter o equilíbrio durante o jogo e fizemos o resultado no final. Abrir a disputa com uma vitória é um primeiro passo muito importante, e agora vamos trabalhar para, diante do nosso torcedor, buscar a classificação.

Na quinta-feira (31), o Sabah recebe o Petroclub, às 13h (de Brasília), pelo jogo de volta da segunda eliminatória da Conference League com o objetivo de confirmar a classificação.

