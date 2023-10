Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo ultrapassou recentemente a marca de 850 gols oficiais, sendo o primeiro jogador na história a atingir essa marca. Com isso, ele é também o maior goleador da história do futebol, com 854, segundo os números da Fifa e do IFFHS. O Lance! lista o Top 10 dos maiores artilheiros do mundo em atividade.