O reconhecimento da imprensa e da torcida inglesas tem sido uma constante na trajetória europeia de Sara. Em votação online, ele foi eleito o Jogador do Ano do Norwich na temporada 2022/23, que marcou sua estreia no clube. Mais recentemente, o camisa 17 do Norwich foi eleito o Melhor Jogador do Mês de Agosto da EFL Championship, e muito disso se deve a um ajuste tático que tem conseguido explorar ao máximo algumas das maiores virtudes do jogador.



- Aqui, tenho atuado como um segundo homem de meio-campo que participa de todas as fases do jogo, desde a construção junto à defesa até a finalização. Embora minha posição de origem seja mais avançada, fico feliz em me adaptar a esse papel que com certeza tem feito com que eu me torne um jogador mais completo - opina o meia de 24 anos.