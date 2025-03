Classificado para as oitavas de final da Champions League, o Lille é uma das surpresas da continente europeu na temporada 2024/25. Alexsandro Ribeiro, que passou pela base do Flamengo entre 2014 e 2016, é o principal destaque da equipe no setor defensivo. O brasileiro, por sua vez, foi tópico de um artigo do jornal "L'Équipe".

Alexsandro, de 25 anos, está no Lille desde 2022. No entanto, o jogador ganhou protagonismo na equipe nesta temporada, sendo titular desde a chegada do técnico Bruno Genésio, em julho de 2024. Destro, o defensor é reconhecido pela ambidestria, como diz Jorge Maciel, auxiliar do time francês entre 2019 e 2023.

— A ambidestria é a característica mais forte dele. Você nem sabe se ele é canhoto ou destro. Ele tem facilidade para jogar longo ou curto com ambos os pés. Para um zagueiro, isso é incrível. Esse é o tipo de jogador que todo mundo procura. Ele é muito forte em duelos, é agressivo — disse Jorge Maciel sobre Alexsandro na matéria do "L'Équipe".

Além disso, o auxiliar comparou o brasileiro com Presnel Kimpembe, zagueiro do rival Paris Saint-Germain.

— É um perfil Kimpembe, esses caras sempre no limite, que correm o máximo de riscos, mas com muita determinação e coragem. Eles estão mais em energia do que em expectativa em outros lugares — concluiu.

Camisa 4 do Lille, o brasileiro autuou em 35 dos 38 jogos da equipe na temporada, com três assistências. Quando esteve em campo, sua equipe passou 11 partidas sem sofrer gols. O desempenho fez Alexsandro ser um dos 52 jogadores da lista dos pré-convocados da Seleção Brasileira para os compromissos da primeira Data Fifa do ano, que será entre os dias 17 e 25 de março.

Alexsandro em ação pelo Lille na temporada 2024/25 (Foto: Denis Charlet/AFP)

Carreira de Alexsandro

Com passagens na base de Resende e Flamengo, Alexsandro está no futebol europeu desde 2019. Antes do Lille, ele teve passagens por times de menor expressão do futebol português. O brasileiro tem contrato com o Lille até o meio de 2028, com valor de 12 milhões de euros (R$ 73,2 milhões), segundo o site Transfermarkt.