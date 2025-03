Time de André Jardine assume a liderança da Liga Mexicana e briga pelo tetra

Após vencer o Atlas na madrugada do último domingo (16) e ver o León, do colombiano James Rodríguez, ser derrotado pelo Necaxa no mesmo dia, o América, do técnico André Jardine, assumiu a liderança do Campeonato Mexicano.

Agora, passadas 12 rodadas do Torneio Clausura 25, os atuais tricampeões nacionais somam 27 pontos e ostentam o melhor ataque e a melhor defesa da competição, enquanto buscam o tetracampeonato consecutivo que apenas o rival Chivas conseguiu na história da Liga MX, entre 1959 e 1962, período em que teve dois treinadores diferentes.

A vitória e a liderança concluíram uma semana de fortes emoções para a equipe do treinador brasileiro, que na quarta-feira, no maior clássico mexicano, goleou o Chivas por 4 a 0 e eliminou o time de Guadalajara da Concachampions - como é chamado o torneio equivalente à Copa Libertadores das Américas do Norte e Central.

Na ocasião, Jardine, que já soma seis títulos em menos de dois anos no comando da equipe, recebeu mais uma demonstração de seu prestígio ao ser homenageado pela torcida americanista com um bandeirão, com seu rosto ao lado de grandes ídolos do clube.

Após a pausa para a Data Fifa, nesta segunda quinzena de março, o América se prepara para uma maratona de seis jogos importantes em um intervalo de apenas 19 dias. Brigando em duas frentes - o Campeonato Mexicano e a Concachampions - o time recebe o Tigres, 3º colocado da Liga MX, no dia 29, em um confronto direto.

Em seguida, o América inicia o duelo das quartas de final da Concachampions contra o arquirrival Cruz Azul, em casa, antes de visitar o Pachuca, do atacante John Kennedy (ex-Fluminense) pela Liga MX, e fazer mais dois jogos em sequência contra o mesmo Cruz Azul - um pela competição continental, outro pela liga. A maratona de decisões será concluída no dia 16 de abril, com uma visita ao Monterrey, atual vice-campeão mexicano, que tem o zagueiro espanhol Sergio Ramos como grande reforço da temporada.

- O calendário nos reservou essa série de partidas do mais alto nível. Gostamos desse tipo de desafio e nos antecipamos a isso, rodando o elenco nas últimas semanas, já pensando nessa fase mais aguda dos campeonatos - disse André Jardine, que comanda o América desde junho de 2023.

- A verdade é que não existe predileção por nenhuma das competições. Esse jejum de nove anos sem conquistar a Concachampions é algo que naturalmente incomoda o torcedor, mas não pode afetar nossa parcimônia, assim como a possibilidade do tetra. Estamos preparados para brigar em duas frentes, respeitando cada jogo e rival - concluiu o brasileiro, que pode se tornar o primeiro treinador tetracampeão consecutivo da história do futebol mexicano.