Thomas Müller irá se aposentar da Seleção Alemã

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 13:06 • Rio de Janeiro

Eliminado pela Espanha nas quartas de final da Eurocopa, Thomas Müller, lenda do Bayern de Munique e da Alemanha, se aposentará da seleção. A informação foi divulgada por uma reportagem do jornalista Christian Falk, do portal alemão 'Bild'.

Campeão do mundo com a Seleção Alemã e mais de 131 jogos vestindo a camisa de seu país, o meia de 34 anos foi convocado para jogar a Euro 2024, disputada na sua terra natal. O jogador ainda não fez o anúncio oficial sobre o encerramento de seu ciclo com a equipe nacional.

- De acordo com nossas informações, Thomas Müller está encerrando sua carreira na DFB (Seleção Alemã). Assim, a 131ª aparição internacional na derrota por 2 a 1 na prorrogação das quartas de final da Eurocopa contra a Espanha foi o último jogo de Müller pela equipe de Julian Nagelsmann. - afirmou o jornalista.

Müller ainda possui contrato com o Bayern de Munique até junho de 2025, e inicia a pré-temporada com os Bávaros no dia 28 de julho. Posteriormente, a equipe alemã encara o Tottenham, no dia 3 de agosto.