Atuando pelo PSS Sleman desde abril, quando deixou o CSA, o zagueiro Thales marcou seu primeiro gol pelo clube na última terça-feira (8), pela sétima rodada do Campeonato Indonésio. O tento garantiu a vitória por 3 a 2 do PSS Sleman sobre o Persikabo e, além disso, significou o primeiro do defensor por equipes de fora do Brasil. Em 2020, Thales foi jogador do Ankaraspor, da Turquia.