- Estou muito feliz em poder renovar o meu contrato e permanecer no clube por mais uma temporada. Recebi algumas sondagens de outras equipes, mas optei por permanecer por conta do projeto da equipe, que é de poder brigar pelo acesso para a primeira divisão e também por ser um lugar onde já me sinto em casa e estou muito bem adaptado. Isso me deixou feliz e foi um ponto importante para a minha renovação - disse.