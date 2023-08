Luiz Phellype chegou à Grécia em janeiro de 2022, já no meio da temporada, emprestado pelo Sporting. Marcou oito gols em 13 jogos e acabou tendo seu empréstimo repassado ao FC Tokyo, do Japão. Retornou a Portugal no início de 2023, rescindiu contrato com o Sporting e acertou seu retorno ao OFI Crete, chegando novamente no meio da temporada europeia. Apesar de rápida, sua primeira passagem pelo clube grego foi tão marcante que, no retorno, recebeu a camisa 10 e foi aclamado pela torcida.