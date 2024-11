Técnico ex-São Paulo pede demissão e fica livre no mercado

Hernán Crespo foi ídolo do futebol italiano como jogador (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 13:18 • Al Ain (EAU)

Hernán Crespo, técnico com passagem vitoriosa pelo São Paulo, está livre no mercado. O argentino pediu demissão do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, segundo o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências.

A renúncia ao cargo aconteceu após derrota para o Al-Nassr por 5 a 1, pela Champions Asiática. O revés, que teve gol de Cristiano Ronaldo e doblete de Talisca, empurrou a equipe para a lanterna do grupo B, com apenas um ponto em quatro jogos.

Além do mau momento vivido na competição continental, os emiradenses ocupam apenas a oitava colocação na UAE Pro League, com oito pontos em cinco jogos, e venceram apenas um dos últimos seis jogos que disputou.

Crespo chegou ao clube em novembro de 2023, e conquistou a última edição da Champions Asiática. O time eliminou o Al-Nassr e o Al-Hilal de Jorge Jesus no caminho, e superou o Yokohama F Marinos na decisão, perdendo a ida por 2 a 1 no Japão e fazendo 5 a 1 em casa no jogo de volta.

A demissão ainda não foi oficializada pelo Al Ain. O clube, por ter conquistado o continental em 2023-24, está garantido no Super Mundial de Clubes de 2025, que está sendo organizado pela Fifa e contará com a presença de quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e uma última vaga a ser preenchida por Atlético-MG ou Botafogo, que decidem a Libertadores no dia 30 de novembro.

🔢 Números de Crespo, técnico ex-São Paulo, pelo Al Ain

⚽ 47 jogos

✅ 23 vitórias

🟰 6 empates

❌ 18 derrotas

🥅 101 gols marcados

↩️ 83 gols sofridos

➗ 1,60 pontos por jogo em média

Hernán Crespo, técnico ex-São Paulo, no comando do Al Ain (Divulgação/Al Ain)