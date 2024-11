A seleção mexicana perdeu fora de casa por 2 a 0 para Honduras, pela Liga das Nações da Concacaf, na sexta-feira (15). Após o apito final, Javier Aguirre, técnico do México, foi alvo dos torcedores no Estádio Francisco Morazán.

O treinador mexicano foi hostilizado pela torcida local com xingamentos, além de ser alvo de objetos arremessados. Poucos minutos depois do término da partida, Aguirre deixou o campo coberto de sangue, após ser atingido por uma lata de cerveja. Confira as imagens abaixo ⬇️

A partida foi válida pelo jogo de ida das quartas de final da competição. México e Honduras se enfrentam na próxima terça-feira, 19/11, às 23h30 (de Brasília), pelo confronto de volta. A Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) condenou o ato.

- A segurança dos times e dos fãs é uma prioridade para a Concacaf. Esses tipos de comportamentos violentos não têm lugar no futebol. O incidente será agora encaminhado ao Comitê Disciplinar da Concacaf para posterior análise e investigação - acrescentou o órgão dirigente em uma declaração.

