Jornal europeu repercute caso Lucas Paquetá: ‘Suspensão perpétua’

Em época de pré-temporada europeia, o futuro de Lucas Paquetá no futebol ganhou espaço na mídia internacional especializada. Embora a audiência tenha sido concluída, a decisão final pode levar até dois meses para ser tornada pública — o que causou desconforto no West Ham. O jogador de 27 anos ainda corre o risco de ser banido do esporte em caso de condenação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Um dos principais veículos de imprensa da Espanha, o "Marca" definiu o caso com aspas sinceras. Além disso, destaca que o brasileiro conseguiu atrasar a aplicação da sanção, adquirindo tempo enquanto o processo avançava. Por fim, a publicação sugere que a decisão final será favorável a inocência do ex-Flamengo.

continua após a publicidade

Título da matéria do "As" sobre Lucas Paquetá (Foto: Reprodução/As)

Em tradução livre: Paquetá evita suspensão 'perpétua' por manipulação de cartões amarelos (título); o jogador do West Ham está sob investigação há dois anos e a Inglaterra confirmou que ele será considerado inocente (subtítulo).

Entenda o caso de Lucas Paquetá 👨‍⚖️

De acordo com comunicado oficial divulgado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) em maio de 2024, Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 do Código de Conduta da entidade. As supostas infrações ocorreram durante partidas válidas pela Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Em todas essas ocasiões, o atleta recebeu cartão amarelo.

continua após a publicidade

West Ham 0 x 2 Leicester, 12/11/2022: aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet.

aos 15 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho em Soumaré e depois faz falta dura em Praet. West Ham 1 x 1 Aston Villa, 12/03/2023: aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central.

aos 24 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá dá um carrinho por trás em John McGinn, meia do Aston Villa, no círculo central. West Ham 3 x 1 Leeds United, 21/05/2023: aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville.

aos 20 minutos do segundo tempo, Lucas Paquetá chega atrasado em disputa no campo de defesa e derruba Summerville. Bournemouth 1 x 1 West Ham, 12/08/2023: aos 49 do segundo tempo, Lucas Paquetá sobe para disputa no alto e leva o cotovelo no rosto do adversário.

A Regra E5.1 prevê que nenhum jogador pode tentar influenciar de maneira imprópria o resultado, o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto de uma partida. As infrações citadas diferenciam-se das acusações de manipulação de resultados — estas, mais graves, preveem banimento vitalício caso se comprove que houve interferência no resultado ou no curso natural de um jogo.

A FA (Federação Inglesa) sustenta que Paquetá teria "procurado influenciar diretamente o andamento, a conduta ou outros aspectos das partidas ao buscar, intencionalmente, receber advertência do árbitro, com o propósito de afetar o mercado de apostas e beneficiar financeiramente terceiros".

Além das violações da Regra E5.1, o atleta também foi acusado de duas infrações à Regra F3, que trata da obrigação de colaborar com investigações, incluindo a apresentação de documentos e o fornecimento de informações. O não cumprimento dessas obrigações pode ser enquadrado como má conduta.

As sanções previstas para casos envolvendo uso de informação privilegiada com o intuito de beneficiar apostas vão desde suspensões de seis meses até banimento definitivo, além de aplicação de multas. A gravidade da punição poderá ser atenuada caso se comprove que o jogador cooperou com as autoridades durante as investigações, o que será avaliado pela comissão reguladora da FA. O caso segue sob análise da entidade, e a expectativa é de que a sentença definitiva seja anunciada nos próximos meses.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.