O início de jornada do craque Lionel Messi nos Estados Unidos vem sendo avassalador. Com a camisa do Inter Miami, o argentino já ergueu o troféu da Leagues Cup, em campanha histórica, e luta para colocar as Garças na zona de classificação para a fase de mata-mata da MLS. O técnico da equipe, Tata Martino, fez elogios ao astro, em entrevista ao The Athletic.