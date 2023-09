AINDA OSCILANTE

Apesar do bom momento vivido no Campeonato Alemão, a equipe do Bayern de Munique vem melhorando seu futebol aos poucos. O que se viu na partida válida pela Supercopa da Alemanha foi um atropelo por parte do RB Leipzig, com direito a três de Dani Olmo. A derrota parece ter ligado um alerta nos comandados de Thomas Tuchel, que acordaram e fizeram de vítimas nas três primeiras jornadas o Werder Bremen, o Augsburg e o Borussia Monchengladbach.