Técnico do Chelsea, Enzo Maresca abriu o jogo sobre o futuro de Andrey Santos no clube após o fim do empréstimo com o Strasbourg. Em coletiva, o italiano foi sincero e disse que não pensa na questão do atleta brasileiro no momento.

- Nós sabemos que o Andrey está indo bem. Mas estamos focados em terminar bem a temporada. Assim que acabar, vamos começar a pensar na próxima. Neste momento, não estou pensando sobre o próximo ano ou os jogadores que estarão aqui no próximo ano. Só estou pensando em tirar o melhor dos jogadores para fazer um fim de temporada forte.

Desde fevereiro de 2024, Andrey Santos está emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg e é um dos principais destaques do clube francês. Em 29 partidas disputadas entre Ligue 1 e Copa da França, o volante tem 10 gols marcados e cinco assistências.

Próximo de completar 21 anos, Andrey Santos tem o desejo de se tornar referência no Chelsea após ter sido contratado junto ao Vasco, em 2023. No Brasil, o atleta é tratado como uma das maiores promessas, principalmente pelo destaque com a Seleção de base.

