Manchester United e Liverpool disputam a contratação do volante Ryan Gravenberch, de 21 anos, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O holandês chegou ao Bayern de Munique em 2022 vindo do Ajax como uma grande promessa do futebol da Holanda. Contudo, o meio-campista não se firmou no clube alemão e está aberto a uma eventual saída do clube bávaro.